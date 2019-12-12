美國總統川普挑起的陸美貿易戰已逾2年，負面效應逐漸顯現，美國媒體引述一項分析報告指出，大陸報復美國加徵關稅，2018年美國汽車銷售受創情形最為慘重，至少造成約數十億美元的損失。

美國媒體《路透》報導，美國國家經濟研究局日前公布的分析報告顯示，大陸對美國的報復性關稅，間接衝擊汽車銷售，主因是相關民眾家戶所得降低，致使減少開支。

該報告作者紐約大學斯特恩商學院經濟學副教授Michael Waugh，分析美國汽車銷售在大陸課徵關稅前後的變化，其中受關稅影響最嚴重的中西部農業區，與較不受大陸關稅影響的其他地區相比，汽車銷售減少了2.5個百分點。

報告估計，受關稅影響最嚴重的美國地區，損失價值約20億美元的汽車銷售，全國其他地區，也累計損失了70億美元的銷售。

陸美貿易戰造成國際局勢不穩，近期美國車市表現差強人意，3大亞洲車廠包括豐田、本田、日產，9月份在美國的銷售數字均銳減兩位數，其中日產汽車在美銷量大減17.6%至10萬1244輛，是3家主要日系車廠中下滑最為嚴重的品牌。

(中時電子報)