遠航停業，外傳其跳的票應是合庫開出，合庫指出，遠航到本月都履約正常沒損失，是否為合庫的票尚要查證，初估遠航總借款額為22.02億，以其抵押品多是不動產且在台北市居多，應不會出現損失。以這個融資金額估，合庫應是最大債權銀行。

合庫指出，遠航停業消息傳出後，便積極連絡，電話有打通，但找不到關鍵主管，員工說是到民航局開會，但如果一直沒有得到善意的回應，以其抵押品多是不動產且在台北市居多，初估總市值超過31億，扣除強制執行相關成本也超過25億元，為此應不會出現損失。

(中時 )