「玉兔」鄭如吟從《我愛黑澀會》出道，身兼亮麗外型以及精湛舞藝，讓她擁有不少粉絲力挺，不過12日凌晨在臉書透露因為心臟劇痛送醫治療，但卻遭醫生嘲諷：「妳知道心臟在哪裡嗎」？

玉兔臉書貼出躺在病床上的照片，表示心臟痛了15～20分鐘，一度無法站起來，因此便到醫院急診室治療，未料先被醫生嘲諷：「胸口有很多器官」，接著用取笑口吻反問：「你知道心臟在哪嗎」？讓玉兔抱怨：「真的好無言⋯不相信病人講得話真的糟糕，是真的痛到不行才來掛急診，妳應該不知道我是護理師吧，不然妳不會問我這個愚蠢問題」，但也不忘強調：「其他醫師和護理師都很好！謝謝你們的照顧」。

對此網友紛紛留言慰問：「希望沒有太大問題，早日康復喔～多休息」、「順便做個全檢，心臟毛病不能小看，加油」，此外對於醫生醫德也提出疑問，直呼：「小學生都知道心臟在哪裡，這醫生問的有點低級」。

(中時電子報)