國民黨總統候選人韓國瑜12日在雲林縣北港鎮，首度參加中天電視台的「庶民列車」，火力全開抨擊蔡英文與執政黨用網路霸凌，躲在鍵盤後面當上帝，對內攻擊黨內的總統競爭者賴清德，對外攻擊他，這是違反法律、天理道德，最後還害死了1個外交官。

韓國瑜在「庶民列車」開講，表示他跟賴清德的政黨理念不一樣，他捍衛中華民國、保護台灣人民，賴希望走台獨的方向，賴是1個君子，但最後被網軍活活打趴，現在還要站在蔡英文面前喊當選，蔡英文要擔心是賴會不會被帶壞。

韓國瑜呼籲大家2件事，第1是台灣人最驕傲的民主自由，任何情況下絕不能受到傷害與迫害，第2是蔡英文3年半下來，違背道德的事情做得太多了，包括網軍，1個執政黨用納稅人的錢去養網軍，對內攻擊自己黨內的總統競爭者賴清德，對外則攻擊國民黨提名的他，這是違反法律、天理、道德，最後還害死了1個外交官。

韓國瑜指出，執政黨用網路霸凌，自己躲在鍵盤後面當上帝，以前是上帝說誰是好人誰是壞人，現在有網軍當上帝，蔡英文放縱網軍，出了事情就跟楊蕙如切割關係，請大家去找楊在哪裡，希望她做汙點證人把事情都交待出來，保障台灣的自由民主。

(中時 )