國外有一名14歲少女在懷孕後，被迫離開學校。可是她從沒放棄過學習，在生下女兒後，這名母親，透過7個不同的教育機構努力學習，並在今年成功完成了大學學業。而她的女兒則笑嘻嘻的陪著母親參加畢業典禮，令她十分感動。

據《BBC》報導，現年21歲的坎菲(Rachael Campey)近日成功的從利茲三一大學(Leeds Trinity University)取得了心理諮詢的學位。她表示這一切都是為了她可愛的女兒，莉莉(Lily-Rose)。坎菲甜蜜的表示，當她上台領取證書時，校方不小心將她的姓氏念錯了，而她聽見了女兒義正嚴詞的糾正他們並說道「那是我媽媽」。儘管這一切看起來非常美好，但這一切對坎菲來說並不容易。

當她14歲懷了莉莉後，教育系統「放棄」了她。她表示，自己在懷孕那年被校方「甩出門」(thrown out of school)。她的求學過程開始變得非常艱辛，她說道，當她在青少年時期曾是霸凌的受害者，這一度使她想要輕生。直到懷了莉莉，她才找到了生命的重心。她坦承當時非常想繼續接受教育，但他們沒有正確的對待她，也沒有給她正面的支持。

坎菲受訪時表示，若是有人說你做不到，那不代表你真的做不到。如果你真的渴望，那你一定做得到。如今，坎菲擔任MindMate的心理健康項目的大使。她也獲得了今年約克郡(Yorkshire)選擇獎當中的個人勵志獎項的提名。

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(中時電子報)