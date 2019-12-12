大陸金融科技與數據行業出現重磅合作案，保險與金融科技巨頭中國平安旗下平安資本入股大陸金融資訊龍頭Wind（萬得），市場等待後續合作細節披露。

全天候科技報導，平安旗下子公司的微信號11日就曾披露確定入股Wind的消息，不過應Wind要求很快刪除。上證報指出，據了解，後續雙方可能會就具體的合作細節進行適當的披露。

上證報引述業內人士分析，近年來，平安集團大力向「金融+科技」「金融+生態」轉型，通過「開放平台+開放市場」完成資產與資金的對接，入股Wind能在財務投資上會給平安集團帶來一定的效益，更重要的是來自數據、場景等方面的支持。

對於Wind而言，平安的注資使其資本得以夯實、業務模式得以拓展的同時，也能一定程度上彌補Wind一直未能如願的上市遺憾。

平安資本方面，公司官網顯示，主要投資有成熟商業模式和很大發展空間的企業，有投的知名項目有汽車之家、上海家化、小米、360金融、錦江環境、中集車輛、京東物流等行業龍頭，有10多個項目已經上市。

不過相較Wind是否上市問題，外界更關注的還是Wind與平安之間合作所擦出的火花。

(工商 )