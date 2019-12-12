工業電腦廠龍頭研華（2395）12日舉辦嵌入式物聯網（EIoT）全球夥伴會議，研華科技嵌入式物聯網平台事業總經理張家豪指出，AI加上IoT將成為未來產業成長動能，未來解決方案將朝「嵌入式創新與設計服務」、「AI邊緣智能與無線連接」、「客制化設計和製造服務」、「雲服務／網路安全與影像AI」四大方向進化。

研華自2010年起積極推動工業物聯網（IIoT）發展的三階段成長引擎，第一階段為打造嵌入式系統平台、第二階段是軟硬整合物聯網雲平台WISE-PaaS、工業用App（I.App），以及第三階段與行業專注夥伴的共創應用方案。

張家豪進一步表示，嵌入式硬體系統平台是發展IIoT第二、三階段的基石，研華將透過精進嵌入式系統平台的技術創新，並完整軟、硬體產品規劃與整合性設計服務，滿足各式開發需求，強化嵌入式創新與設計服務；同時致力發展AI邊緣推論整合方案、邊緣智能、5G/LPWA，以及IoT設備維運管理軟體，加速落地AIoT應用。

在客製化設計和製造服務部分，則針對醫療、交通、工業自動化、平板電腦等不同垂直領域應用，提供專屬且包含設計、開發、驗證、製造面向的全方位創新解決方案。

此外，聚焦5G與物聯網的深度應用與技術創新，包含私有雲解?方案、AI技術與在4K/8K的影像領域應用、SD-WAN、5G行動專網和網絡安全，以結合雲端與物聯網提升營運效率。

張家豪指出，研華2020年WISE-PaaS Marketplace 2.0正式上線後，將加速在工業物聯網發展第二、三階段運營，期望以「海納百川」思維與外部生態系共創，針對不同產業建立專屬資源並長期耕耘，擴大AIoT出海口。

研華今年嵌入式物聯網全球夥伴會議以「Leading Embedded Innovations to AIoT Future」為主軸，共有來自50個國家、逾450位客戶、夥伴共襄盛舉，包括英特爾、賽門鐵克等，並在展場中超過50個攤位展示最新AIoT解決方案。

(工商 )