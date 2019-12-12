矽品精密重視人才為第一重要資產，獲頒台灣人資界奧斯卡獎。（矽品提供／王文吉台中傳真）

堪稱台灣人資界奧斯卡獎的勞動部「2019國家人才發展獎」揭曉，矽品精密通過層層審核，透過「技術專家評鑑」、「管理再造計畫」、「智慧製造人才培育計畫」等人才培育計畫，獲頒國內人力資源領域國家級獎項「國家人才發展獎-大型企業獎」肯定。

矽品精密為專業封裝、測試服務領導大廠，在台員工數近2萬人，北起新竹，南至台中、彰化都有生產據點。2017年矽品與日月光半導體合組日月光投資控股公司，成為全球第一大半導體封測廠，2019年市佔率較排名第二的廠商高出近1倍。

矽品精密人力資源建構完善，藉由完整的教育訓練及人才發展體系，提供員工豐富多樣的學習，並強化組織發展與個人績效連結，以因應公司的發展，培訓組織所需要的人才。由於人員訓練紮實，加上定期輪調及人才發展規劃，成為科技業求職者心目中的幸福企業。

資深副總簡坤義指出，面臨產業環境劇烈變化，台灣的封裝測試人才，很多都曾是矽品人，再加上海外同業也來挖角，過去矽品重視人才為第一重要資產，現在得了獎，對於人才的培育與發展，仍要不斷的精進。

矽品著重硬實力的養成，也重視軟實力的推廣，近年來在公司內部大力推廣孝親文化，辦理「愛笑我的媽」徵文活動、「我的超人爸爸」畫畫比賽、蛋糕DIY、「爸爸去哪兒」、與「長官大告白」等活動，提醒平常忙於工作的員工，向爸媽表達心中的愛與感謝。

此外，矽品志工社每年舉辦獨居長輩關懷活動，定期協助獨居長輩進行年終大掃除，及組隊參加「愛老人運動會」，希望長者走出家門，積極參與社交活動，從服務長輩的過程中，學習並了解長輩們的需求，進而更體貼自己家中的長輩。

(中時 )