監委王幼玲、高涌誠、楊芳婉調查身心障礙者入監服刑狀況，發現收容人病例出現嚴重「漏接」情形，導致監所往往無法提供適切的診斷、醫療與支持，且逕以一般違紀懲罰方式處理，違背《身心障礙者權利公約》，11日提案糾正法務部與矯正署，要求行政院督促所屬確實檢討改進。

3名監委日前親赴18個矯正機關履勘，訪談99位身心障礙者收容人，其中精神障礙者有39人。

調查發現，全國51個監所，截至今年3月，身心障礙者收容人共有3037名。醫師診斷為罹患精神病者，2018年8月底有2842人。這些身心障礙的收容人違規，約有7成2接受一般收容人一樣的懲罰，2成7才會減輕，或不予懲罰。有身心障礙證明的收容人受到和緩處遇約7％至8％左右。

監委高涌誠說，司法偵查中，只有一些重刑犯才會進行精神鑑定，法官判決定讞後，這份鑑定報告竟沒有銜接給監所，造成病例「漏接」，另戒護人員缺乏專業能力判斷，不清楚收容人違規行為是出於疾病或不服管教，常被視為違抗規範遭違紀處分，甚至單獨監禁，形成惡性循環，嚴重違反身心障礙者權利公約規定，核有違失。

糾正案文指出，疑似精神障礙者在司法偵辦審理期間，並未均經過精神鑑定，在監所收容後，亦缺乏專職心理師精神鑑測評估並分類，無法立即分辨收容人的精神症狀，急性期才轉送矯正署臺中監獄附設培德醫院，造成管理人員戒護及照顧之壓力。且監所精神醫療資源有限，多僅有藥物治療，對病情治療、復歸社會無積極功能。

監委楊芳婉說，學者建議參採國外做法，設專責醫院，但法務部和衛福部相互推託，稱現階段有困難，呼籲兩單位應積極面對，妥善評估。

監察委員王幼玲羅列矯正署存在「心理復健專業人力不足」、「出獄前無實施鑑定或評估再犯可能性的機制，缺乏社區支持」、「無障礙物理環境及無障礙設施與CRPD的標準仍有差距」、「各矯正機關欠缺對身心障礙收容人的協助措施」等，亟待法務部督導所屬策進，進而達到國際人權標準，落實法治之目標。

(中時 )