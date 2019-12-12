自稱天道盟同心會三芝分會長的34歲李姓男子，今年6月涉嫌教唆小弟參與淡水三芝福成宮廟會繞境聚眾鬥毆，甚至把現場維護秩序的員警推倒在地。因淡水地區在端午連假期間，連續爆發宮廟聚眾鬥毆事件，新北市長侯友宜認為淡水分局長處置不力而將其撤換。
刑事局偵查第一大隊獲報，發現李嫌等人還長期向當地店家強索保護費，經與新北市、台北市警局共組專案小組，報請士林地檢署檢察官許恭仁指揮偵辦後，將李嫌等9人拘提到案，檢方聲押李嫌獲准。
警方調查，李嫌以三芝私人宮廟為聚集處所，除了教唆小弟參與淡水三芝福成宮廟會繞境聚眾鬥毆外，還向當地小吃店強索2至6萬元不等的保護費，若店家不從，就以暴力威脅恐嚇，甚至砸店強搬菸酒等貨物。
警方前天兵分多路將李嫌等9人拘提到案，查扣到空氣霰彈槍、仿貝瑞塔空氣手槍、玩具槍、信號彈、武士刀、開山刀、西瓜刀、折疊刀、鋁製球棒、木棍、噴霧防身催淚劑、沖天炮、本票等贓證物。全案訊後，依加重強盜、恐嚇及強制等罪嫌移送法辦。
(中時 )
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