富時羅素最新公布台灣指數公司與富時國際有限公司合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。成分股新納入新光金（2888），成分股則刪除台玻（1802）、裕隆（2201）、友達（2409）等3檔。

台灣指數公司表示，台灣永續指數成分股調整將自12月20日收盤後生效，亦即自12月23日（周一）起生效。

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