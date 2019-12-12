朱立倫特地來到賴士葆競選總部，幫賴士葆助選，兩人擺出「出擊」手勢。（賴士葆競總提供／游念育台北傳真）

阮昭雄今也出奇招，特別選在對手賴士葆廣告布條下掛上「反九二共識」的看板，較勁意味濃。（阮昭雄競總提供／游念育台北傳真）

選舉剩下不到1個月時間，前新北市長朱立倫擔任母雞為國民黨的小雞站台拉聲勢，今天特地到北市立委第八選區（文山、南中正）幫賴士葆助選出擊，並致贈鳳梨籃預祝賴士葆高票連任；另外，同選區民進黨立委阮昭雄也出奇招今上架反對九二共識看板，力拚翻轉文山南中正區。

選舉將至，各選區立委出奇招、找大咖，希望能在關鍵的30天拉到更多選票，阮昭雄今也出奇招，特別選在對手賴士葆廣告布條下掛上「反九二共識」的看板，較勁意味濃，阮昭雄說，會特別上架反九二共識的看板，是提醒國人必須拒絕一國兩制，阮強調，九二共識就是包著糖衣的毒藥，希望大家可以共同拒絕一國兩制。

另外，朱立倫接任全國競選總部主委後也努力到各選區拜票，今早來到賴士葆競選總部站台喊話，盼最後的選舉時刻能替各選區立委拉更多選票。

朱立倫說，賴士葆是多年的老朋友，特別來到這裡為賴士葆加油，希望在最後關鍵的時刻全力以赴，贏的越多就是對賴士葆的鼓勵和肯定，並送上鳳梨花籃預祝賴士葆能高票連任。

賴士葆表示，看到新聞報導朱立倫接主委興奮很多天，國民黨大團結派出最有實力的朱市長扛下這項重大的任務，代表韓國瑜有希望、立委有希望，並指出朱立倫接主委後國民黨將越來越好、邁向勝利。

(中時 )