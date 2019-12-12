塔利班對阿富汗美軍基地試圖發動自殺襲擊，然後與美軍及維和部隊爆發戰鬥，顯然美國希望與塔利班達成和平談判，仍然是難上加難。

軍事時報(Military Times)報導，塔利班在週三以自殺炸彈的方式，企圖破壞巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）附近的醫療站，據阿富汗內政部稱，襲擊導致至少兩名阿富汗平民喪生，另有約70人受傷。在爆炸發生後，美軍與維合部隊迅速動員，與塔利班武裝人員展開槍戰，戰鬥時間長達9到10個小時。

據美軍發言人說，塔利班武裝人員似乎打算佔領巴格蘭空軍基地，不過他們僅佔領他們所襲擊的醫療站，然後美軍就與之交戰，並呼叫空中支援來打擊塔利班。

這座醫療站位於巴格蘭郊外，並為當地阿富汗人提供護理，當時正在翻修中。

美軍發言人表示：「聯軍在與阿富汗安全部隊的配合下，在進行這些空襲之前，有通知當地居民並封鎖了該地區。因此空襲並沒有造成額外的傷亡。」

美軍與塔利班交戰，還呼叫A-10攻擊機前來空襲。(圖/美國空軍)

發言人說，戰役過程中，一些維和部隊成員受到輕傷，是喬治亞的5名快速反應部隊成員。但儘管受到輕傷，喬治亞維和人員仍與阿富汗聯軍繼續履行職責。

雖然擊退了塔利班，但是才在幾天前，美國的談判特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）與阿富汗塔利班組織代表在卡達進行新一輪和平談判，並且交換了人質與戰俘，似乎為談判起了個頭，結果塔利班仍然持續發動恐怖攻擊。

目前在阿富汗有13,000名美軍，川普一直想要撤軍，但主客觀條件都不具備，要是冒然撤軍，阿富汗恐怕很快又會被塔利班給全部掌握。

(中時電子報)