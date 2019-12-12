迪士尼卡通電影《冰雪奇緣》中，女主角艾莎因受詛咒、擁有急凍的魔法。而在現實中，台中35歲郭姓少婦只要遇到氣溫下降，就會出現四肢僵硬、冰冷的急凍情況，她一度以為是血液循環太差導致，就醫檢查才知竟是罹患「冷凝球蛋白血症」，經藥物治療已無礙。

亞洲大學附屬醫院副院長、免疫風溼科主任蔡肇基指出，寒流來襲可說是郭女的夢靨，只要氣溫下降，她的四肢就會開始冰冷、僵硬，不但雙手毫無血色，日前連右側臉頰都出現無感覺的「面癱」狀況，嚇得立即就醫。

經抽血檢查，蔡肇基說，發現郭女為C型肝炎帶原，此類患者有5成機率可能出現「冷凝球蛋白血症」，經進一步分析血清，確認郭女就是罹患「冷凝球蛋白血症」，此為血清中的免疫球蛋白在低溫時產生凝結、導致局部血流阻塞，只要天氣變冷，這類患者手指、腳趾膚色就會變白或紫色，有如凍傷。

蔡肇基強調，「冷凝球蛋白血症」的致病原因多為全身性紅斑狼瘡、乾燥症或硬皮症引發，症狀輕者可使用血液循環藥物緩解，嚴重者則必須使用類固醇或免疫抑制藥物，因貧血者或有心臟病、高血壓、糖尿病病史者都容易在冬季手腳冰冷，呼籲民眾應留意。

(中時 )