自媒體時代人人都想發展個人品牌，網紅掀起新商業機制，包括醫生、作家、企業CEO和主播紛紛當起知識型網紅，第一代網紅推手、網路行銷專家、SmartM世紀智庫創辦人許景泰被認為是「超級經紀人」，網羅各領域頂尖專家學者，包括名醫劉博仁、暢銷心理學作家許皓宜、超級講師謝文憲、大亞創投執行合夥人郝旭烈、亞洲球王周思齊、台大孫中興教授、財經主持人朱楚文等，目標未來三年內要打造100位在各行業的知識型意見領袖。

超級經紀人SmartM世紀智庫創辦人許景泰。(圖/大大學院)

許景泰表示，這些專家其實很少有時間能去經營和系統性規劃自己的個人品牌，這時就需要「超級經紀人」提供一套完整的解決方案，例如變成線上課程、知識付費的內容、開設線下課程或經營個人會員等，放大給更多潛在顧客，用最小的槓桿，敲動最大的能量。

暢銷心理學作家許皓宜、亞洲選球王周思齊談職場人的「心智鍛鍊」。(圖/大大學院)

名醫劉博仁則指出，在「超級經紀人」的協助下，成功開拓讀者群的另一塊市場，甚至把影音課程當成診所，一舉數得，不會浪費醫病的時間，更能精準解決潛在客戶需要。易飛網集團策略長楊倩琳說，開課程主要是想幫助單親媽媽或是小資女，另一方面也替她帶來更多元的職涯選擇。

許景泰表示，超級經紀人要非常了解專業人士的人格魅力和價值，提煉出真正有價值的部分與亮點，精準的推給目標受眾，同時要將抽象的專業知識轉成具象、可被傳遞的內容，喚起目標對象的需求，創造正向循環，期盼未來能與更多專業頂尖人士開啟合作。

(中時電子報)