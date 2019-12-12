國民黨副總統候選人張善政今日宣稱總統大選賭盤呈PK盤，民進黨隨即痛批張善政有藉此影選選舉與鼓勵賭博之嫌，並呼籲他盡快報案。對此張善政辦公室回稱，民進黨是執政黨，面對媒體每天都在討論賭盤，應主動調查，怎麼把責任推到沒有行政權的前行政院長張善政身上？

民進黨立院黨團書記長李俊俋質疑張善政鼓吹賭盤，有無違反總統副總統選罷法，意圖使人不當選，他還表示張善政如果知道賭盤，應該打電話檢舉，而不是鼓吹賭盤，張善政企圖藉由賭盤影響大家投票傾向，已違反選罷法，民進黨團幹事長管碧玲則呼籲張善政趕快報警，沒報案就是包庇犯罪，不然就是傳播假訊息。

對此張善政辦公室發言人黃曼昕表示，現在不管是平面媒體，還是電台、電視政論節目每天都在討論賭盤如何，每個人都很容易聽得到、看得到，執政的民進黨政府、法務部看到這種狀況，才應該主動調查，怎麼會叫一個無行政權的前行政院長去報案呢？民進黨政府身為執政黨，掌握最多的行政資源和權力，最應該主動調查，不要聽到張善政說一句話，就覺得又撿到槍可以攻擊他。

(中時 )