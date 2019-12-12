中國醫藥大學新竹附設醫院12日舉行週年院慶，成立1年以來，已有超過300個寶寶在該院出生，院慶當天還提供多項免費檢查，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，將持續有重要儀器、設備進駐，以發展心血管、癌症中心等為使命，期望能守護新竹地區民眾健康
新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳12日出席院慶，楊文科指出，原本新竹地區病床數缺口達1346張，如今有中醫大進駐，台大生醫分院也將在下周開始營運，期望民眾不必再遠赴他縣市就醫。
蔡長海也表示，中醫大新竹附設醫院以「救急、救腦、救心、救命」為使命，一年以來，建康檢查突破3466人次、超音波引導疼痛注射 2880例、眼底視網膜雷射高達1504例、癌症治療401人次、骨科關節置換手術139例、新生兒300名。院慶中也表揚優秀醫護、醫檢、醫技、行政、志工等，感謝他們的付出。
此外，中醫大新竹附設醫院也與德蘭兒童中心簽署合作備忘錄，推動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，提供孩子免費健康檢查、諮詢等，並協助教保人員醫療專業知識，未來也將舉辦小小醫師體驗營。
院方將推動整合式醫療，規畫引進達文西機器手臂、正子電腦斷層攝影等設備，蔡長海也說，除了醫療專業外，也期許醫護人員能視病猶親，提供「以病人為中心」的醫療與照護。
(中時 )
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