金融市場強強滾，上演難得的股匯連袂大漲好戲，台股衝高1.16％，新台幣也勁揚9.9分，創近兩個月單日最大升幅，並終結連續三個交易日貶勢，收在30.406元兌1美元的逾一個月新高，台北外匯經紀公司成交量放大至13.22億美元，為逾兩周來最大量。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）利率決策會議，如場預期未再降息，且因為經濟溫和向上不變，加上通膨並未上揚，暗示2020年利率可能都不會動，激勵股匯市啟動一波行情。國際美元應聲走弱，主要亞幣由韓元及人民幣領漲，尚未啟動放假模式的外資，更是大舉匯入，激勵新台幣出現難得的勁揚走勢。

外匯交易員說明，一開盤就連過兩關，新台幣除升破30.5元，更直接跳過30.4元，進入久違的30.3元價位。出口商眼見勢頭不對，年底拋匯作帳需求跟著大量進場，再增助漲力道，盤中一度飆升1.9角之多，衝抵30.3元的邊緣。

雖然進口商及散戶順勢進場買匯撿便宜，但完全不敵外資及出口商。外匯交易員強調，這時也只有靠老大（央行）出手調節了，午後升勢漸趨收斂，尾盤更直接壓回到30.4元價位，升幅也從「角」打到僅剩「分」，終於可以跟尾盤豬半變色及30.5元防線說拜拜。

接下來先看15日美國對大陸輸美商品加關稅的發展，外匯交易員認為，由於將連動中美貿易簽訂協議的情勢變化，因此啟動年終休假模式的外資，還是偏向明年再說，預料若中美間的消息均偏正向，且年後外資全部歸隊，新台幣不排除續衝向30元大關。

(工商 )