中租-KY（5871）旗下中租租車為搶攻年輕與親子族群，首創業界先例結合公司吉祥物「柴寶」，推出限時限量款的全新「柴寶彩繪車」，讓消費者自駕旅遊時也能享受開箱拍照、打卡分享的樂趣，並希望透過打造個性化差異，進一步提高品牌指名度。

中租表示，柴寶彩繪車採用日本鈴本SUZUKI SWIFT車款，車身外部設計融合休閒旅遊氛圍及繽紛色彩，車體內裝設計則以安全護帶、座位頭枕呼應，後照鏡套、排檔套等配件也能見到柴寶蹤跡，盼為消費者的旅遊行程增添繽紛感、童趣風，展現個性化差異。

中租租車目前在全台各重要交通樞紐設立21處服務站所，並在機場航廈、鐵路站區增設10個預約取車點，盼讓消費者透過預約，享有便捷的取還車服務，即刻連結旅遊行程，並首創租車不限里程數，讓消費者能盡情安排行程。

中租租車由中租-KY旗下中租迪和的100％子公司中租汽車租賃經營，據財報揭露，中租汽車租賃實收資本額13.5億元，2018年營收20.43億元，年增22.43％，稅後淨利0.2億元、每股盈餘0.15元，較前年顯著轉虧為盈，今年前三季稅後淨利0.54億元，年增逾9.42倍。

中租租車15日起推出為期1個月的「柴寶車專案」優惠，限定台北大橋站、台北美麗華站、新北中和站、台中中港站、台南北門站、高雄三多站及宜蘭站等7站取還車，期間承租柴寶彩繪車將加贈柴寶抱枕乙個。

(時報資訊)