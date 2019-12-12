冷氣團接連報到，流感即將進入流行期，醫師提醒，不少民眾以為流感併發重症只會影響肺部或腦部，但青壯年最常見的其實是心肌炎，不可掉以輕心，若出現發燒，可在黃金48小時內服藥。

根據統計去年10月至今年3月，共累計790例流感併發重症病例，其中82例為死亡案例，相當於每10位重症個案，就有1位死亡。而最新一份針對1088名、年齡落在25歲至55歲青壯年進行的網路問卷調查發現，高達80.2％民眾認知到流感併發重症會影響肺部，60.9％影響腦部，但僅51.1％知道會影響心臟。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，流感病毒較一般感冒病毒更頑強，容易併發重症，且每個族群併發重症略有不同，幼童以腦炎為主、青壯年是心肌炎為主、老年人則是肺炎，且當病毒作用過強時，可能導致身體的免疫系統自體反噬，進而造成嚴重呼吸道疾病、意識不清，或是心律不整而休克，甚至死亡。

台灣感染症醫學會秘書長謝思民建議，一旦意識到自己可能感染流感、出現發燒症狀，應盡快諮詢醫師建議，在48小時黃金治療期內投藥，可減緩症狀發生、縮短病程，並降低流感併發重症機率。目前抗病毒藥物種類多元，有5天的口服抗病毒藥物，也有單次抗病毒針劑、單次口服抗病毒藥物等，可與醫師討論，依照個人狀況選擇藥物。

謝思民並提醒，若要預防流感，除了在流行期間減少到公共場所外，「勤洗手」更是比戴口罩更關鍵的防護措施。他表示，通常傳染多是因為接觸到感染者的飛沫後，手再摸自己的眼耳口鼻而導致感染，因此建議，出入公共場所後回家一定要確實洗手。

(中時 )