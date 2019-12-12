《港股》聯準會暗示不升息，恆指收漲1.31％ 16:312019/12/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會宣布維持利率不變，並暗示明年不會升息，周四香港恆生指數收漲1.31%，為26994.14點，盤中一度收復27000點大關。國企股(H股)收漲1.07%，為10614.76點。丘鈦科技看好全年淨利大幅增長，股價收漲13.02%。受區塊鏈題材帶動，騰訊收漲2.65%。其餘藍籌股亦表現強勁，銀河娛樂收漲4.53%，石藥收漲2.88%。 (時報資訊) #聯準會 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指低收3點 交投平淡觀望氣氛濃 17:072019/12/09 財經 摩根士丹利升評友達 面板雙虎狂奔 00:102019/12/10 財經 阿里騰訊催動 陸獨角獸風起雲湧 04:092019/12/10 焦點新聞 美聯準會前主席伏克爾辭世 歷任兩黨政府要職 08:262019/12/10 國際 Switch登陸大賣 任天堂股價跟著翻上天 18:582019/12/10 財經 大陸雲遊戲爆發 未來3年規模逾900億人民幣 04:102019/12/11 全球財經 野生林青霞親民喊合照 65歲優雅爆棚顏值絕美 09:122019/12/12 娛樂 Grand Seiko首推哥吉拉65周年聯名表款 台灣限量50只 12:382019/12/12 生活 騰訊賺翻 吃雞手遊年內收入破13億美元 15:202019/12/12 財經 《韓股》聯準會放「鴿」，韓股大漲1.51％ 15:402019/12/12 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 遠航董座落跑！遭爆捲走31億？ - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。