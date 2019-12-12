美國聯準會宣布維持利率不變，並暗示明年不會升息，周四香港恆生指數收漲1.31%，為26994.14點，盤中一度收復27000點大關。國企股(H股)收漲1.07%，為10614.76點。丘鈦科技看好全年淨利大幅增長，股價收漲13.02%。受區塊鏈題材帶動，騰訊收漲2.65%。其餘藍籌股亦表現強勁，銀河娛樂收漲4.53%，石藥收漲2.88%。

(時報資訊)