仍被禁止飛航的波音737 MAX系列飛機，美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森(Steve Dickson)在11日出席美國國會眾議院聽證會時表示，在去年10月印尼獅航發生空難後，FAA曾發佈內部分析報告，指出波音737 MAX系列飛機存在風險，其發生空難的可能性比其他飛機要大得多。但當時並未發布禁航令。

去年獅子航空波音737 Max第一次墜毀後，美國聯邦航空安全官員估計，如果波音不修正關鍵的自動飛行控制系統，那麼在未來幾十年內，Max可能還會發生15次致命事故，這分內部分析文件是直到11日眾議院運輸委員會聽證會上才被披露。在獅城空難的五個月後，伊索比亞航空公司的737 Max第二次致命墜毀，FAA才發出禁航令。該委員會正在調查美國聯邦航空局對波音和MAX飛機的監督系統是否失職。

美國眾議院運輸委員會主席彼得·德法齊奧(Peter DeFazio)批評：「FAA將民眾旅行的安全視為兒戲，讓737 MAX系繼續飛行，難道是為了要等到波音公司可以對其自動飛行控制系統軟體進行大修為止。」

FAA局長迪克森保證，他不會輕易核准波音737 MAX系列飛機復航。

(中時電子報)