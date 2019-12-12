嘉義市政府工務處今年執行雨水下水道清淤工作。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

清淤是防颱防淹水的前哨戰，嘉義市議員鄭光宏12日在議會臨時會中，質詢有關行政院主計總處考核2018年嘉義市水利經費執行率欠佳的癥結，肯定市長黃敏惠以往執政任內清淤疏濬的績效卓著，黃敏惠感謝議員認真問政，還給努力清淤疏濬的公務員一個公道。

鄭光宏說，主計總處考核2018年中央補助嘉義市水利經費（含清淤疏濬）預算執行率欠佳，影響整體考核成效，督促改善，他比較市府2012年至2018年雨水下水道清淤的計價方式、清淤長度、清淤量，發現2012至2014黃敏惠市長任內清淤長度更多、經費更少，必須鼓勵。

黃敏惠表示，真正執行清淤疏濬工作的是市府同仁，感謝鄭議員透過專業理性的問政，還給認真工作的公務員一個公道，同時讓市政變得更好，嘉義市才能發展更好。

市府工務處副處長黃振鋒說明，中央統籌分配款補助嘉義市區域排水、雨水下水道清淤疏濬，2018年補助300萬區排清淤疏濬，市府採最低標210萬元決標，完工後有結餘款，執行率7成，因而考核被督促改善，影響中央對地方的統籌分配款。

有鑑於此，今（2019）年預算會執行完畢，統計至12月雨水下水道清淤4741公尺約1749立方公尺，區排清淤1萬3725公尺約5000立方公尺，規畫明年以800萬元繼續清淤雨水下水道5000公尺、區排1萬2000公尺。

此外，編列8714萬9000元整建新民路箱涵（重慶路至世賢路四段）、世賢路（新民路至民生南路）分流箱涵、民生南路（世賢路至美源街）分流箱涵、文化路988巷淹水改善工程等。

(中時 )