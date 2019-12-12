枋寮樂樂養雞場撤照確定，鄉親興奮不已，有人兌現承諾請大家吃豆花，逾3000碗豆花不僅將在近幾日大放送，店家還加碼要將大家跟進「捐祭品」的部分金額3萬多元捐給建興國小。（謝佳潾攝）

枋寮樂樂養雞場撤照確定，鄉親興奮不已，有人兌現承諾請大家吃豆花，逾3000碗豆花不僅將在近幾日大放送，店家還加碼要將大家跟進「捐祭品」的部分金額3萬多元捐給建興國小。（謝佳潾攝）

枋寮樂樂養雞場撤照確定，鄉親興奮不已，有人開心孩子敢回家了，有人則兌現承諾請大家吃豆花，逾3000碗豆花不僅將在近幾日大放送，店家還加碼要將大家跟進「捐祭品」的部分金額3萬多元捐給建興國小，盼藉此慰勞無辜忍受雞屎臭味5年的師生。

今年初水底寮有位甜品店業者在臉書上發出祭品文，指出只要樂樂養雞場的問題能解決，他將免費送500碗豆花給大家吃，隨即不少人聞訊後跟進響應，而今不僅累積破3000碗，且還真的盼到兌現承諾的時候，業者說，「花這個錢真爽」。

業者12日一早就在店前擺出數碗豆花免費招待大家吃，左鄰右舍紛紛道恭喜，業者開心地說，目前計畫將在下周擇地搭棚舉辦豆花大放送，不僅要將「祭品」一次分享出去，還要將感恩的心傳開，1杯豆花25塊，將取其的10塊捐給建興國小、15塊捐給時代力量。

「小朋友很辛苦，再臭也要乖乖坐在教室上課。」業者指出，建興國小是最靠近養雞場的學校，這5年來他們受的苦，相較於居民可能有過之而無不及，所以想藉此捐款慰勞，同時也要感謝時代力量，若非他們將樂樂議題搬上全國版面，在縣長都不理的狀況下，大家恐怕到老死也盼不到解決。

林姓婦人也開心道，目前定居台北的兒子，常因雞屎臭味不敢回家，現在終於能跟他說「回家了」。

但仍有不少人擔心撤照只是縣府因應選舉的緩兵之計，長年與雞場對抗的鄉民張仁吉與屏南立委參選人張怡呼籲大家，要一同監督樂樂的後續狀態，若發現雞場有養雞或雞隻出入的狀況，一定要馬上報警處理，因為「現在是他們違法了」！

(中時 )