遠航表示，就目前銀行部分，有三千萬缺口，公司從2011年復航到現在，張綱維對公司付出，大家有目共睹，外在因素造成公司長期虧損，資金週轉不良造成停航，向大家致歉。他們也是早上才知道，怎上層試著連絡張綱維，但手機都是關機狀態，今天之前都有正常上下班。
遠航副總黃育祺今天出面鞠躬致歉，表示遠航停航對現職員工是個噩耗，就目前銀行部分，有三千萬缺口，公司從2011年復航到現在，張綱維對公司付出，大家有目共睹，外在因素造成公司長期虧損，對於資金週轉不良造成停航，向大家致歉。他們也是早上才知道，早上曾試著連絡張綱維，但手機都是關機狀態，他在今天之前都有正常上下班。目前遠航員工1008位，事件發生突然，對員公權利會盡最大努力。
遠航副總黃育祺表示，滯留國際或兩岸航線的旅行社已有掌握，已配合主觀機關成立消費者保障基金，進行相關作業，從今天下午兩點開始主動跟合作的旅行社進行遷轉、挪團，對於一般散客，客服從下午三點受理散客退票登記。
(中時電子報)
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