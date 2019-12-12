遠東航空董事長張綱維2009年入主遠航，2011年4月遠航成功復飛後，因兩岸航線營運順利，帶來良好獲利，開始逐步建構航空旅遊王國，除了投資興建旅館，樺福集團旗下的房產也規劃改成渡假村，而這一切在民進黨執政後，因兩岸關係惡化，陸方祭出限台令，今年下半年陸客大幅限縮，形成壓垮遠航最後一根稻草。

樺福團自投入航空事業後，除了投資遠東航空，成立遠行旅行社，之後投資樺舍商旅系列旅館，北投復興崗樺舍商旅2014年年底開業，2016年10月嘉義華社商旅開業，該年9月澎湖重光BOT案首批2百間客房開始動工興建；嘉義故宮南院文創園區首批3百間客房原也預計該年開工，但因與故宮意見不合，最後合意解約；另樺福在淡水小坪頂的度假村，也有60間客房以民宿方式營運。

為了構建空旅遊一條龍供應鏈，遠航在2016年5月還宣布將在電視台推出常態性旅遊節目《空姐遠行趣》，節目主持人是韋汝與公司資深空姐詹琇芳，而這個節目也因大陸限台令而停擺。

因限台令加上租購機不順利，遠航將原優先租購國際線飛機改為租購國內線客機，目前已經引進6架國內線ATR客機，且原安排本月下旬有兩架會交機。

遠航今年八月間曾指出，公司上半年營收21.16億元，年增21.33％，獲利0.44億元，EPS為0.13元，相較去年同期則是虧損0.74億元，EPS為-0.22元。當時公司財務部門指出，去年上半年業績不佳主要因油價高漲與陸客來台限縮，公司兩岸航線營運占比已自五成降到一成以下，國內線占比從四成提高到六成以上，計畫出售的舊機如果在年內全部完成交機，會有近4億的售機利益。

(工商 )