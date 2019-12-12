中美晶（5483）今日董事會通過，將斥資9.03億元購買兆遠（4944）廠房及其附屬設備。

中美晶此次取得的廠房為兆遠自建，工廠位於竹科轄屬的竹南科學園區，屋齡約4.6年，是地上七層地下兩層並設有無塵室空間的廠辦大樓，中美晶將視未來營運狀況，進行廠房運動及規劃。

(工商 )