中美晶斥資9.03億元 買下兆遠廠房 16:402019/12/12 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美晶（5483）今日董事會通過，將斥資9.03億元購買兆遠（4944）廠房及其附屬設備。 中美晶此次取得的廠房為兆遠自建，工廠位於竹科轄屬的竹南科學園區，屋齡約4.6年，是地上七層地下兩層並設有無塵室空間的廠辦大樓，中美晶將視未來營運狀況，進行廠房運動及規劃。 (工商 ) #廠房 #中美晶 #兆遠 #未來 #營運狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 危老都更 500案達陣 04:092019/12/08 財經要聞 陳菊：美麗島只是開始 台灣未來挑戰很多 12:572019/12/09 政治 中科虎尾園區標準廠房今日動土 估產值可達26億元 17:312019/12/09 財經 港零售業 未來半年將倒七千家 22:052019/12/09 財經 中科虎尾園區標準廠房 9日動土 04:102019/12/10 產業．科技 龍德學子展技藝 烘焙、美髮「獎」不完 17:472019/12/10 生活 順德3.5億建新廠 拚全球導線架第一 04:102019/12/11 產業．科技 《其他股》啟動新事業布局，櫻花帶勁 10:342019/12/11 財經 唐鳳：台美資安演練常態化辦理 15:042019/12/11 政治 《通信網路》庫克金口一開，宏達電拚VR／AR再累都值得 13:242019/12/12 財經 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 即時 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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