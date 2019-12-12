蕭亞軒（Elva）睽違5年宣布將推出新專輯《Naked Truth》，繼日前在社群媒體發佈21秒〈當你和心跳一起出現〉MV預告，12日在獻上另一支55秒的MV拍攝花絮，過去她飽受憂鬱症之苦，男友黃皓（Justin）陪伴下慢慢走出，MV花絮中驚喜合體男友，兩人在MV中甜蜜互動，還有許多接吻等親密動作，濃濃愛意全寫在臉上。

蕭亞軒新歌〈當你和心跳一起出現〉MV找男友黃皓擔任男主角。（經紀公司提供）

蕭亞軒新歌〈當你和心跳一起出現〉MV與男友黃皓同框。（經紀公司提供）

〈當你和心跳一起出現〉MV特地赴加州馬里布海灘取景，在靠山面海的室內室外足足拍攝2天1夜，蕭亞軒主動提出合體男友想法，黃皓也立刻答應。蕭亞軒說「我們朝同一個方向努力，一切都是因為有愛，將會在我們生命留下美好印記」，也說不管未來怎樣，現在是同步呼吸、在同一段節奏裡。在鏡頭前兩人不害羞，蕭亞軒說「我們倆是情侶，最感動的地方是我們擁抱、所有互動都是真實的，不是演出來的。」

經紀公司補充，當時沒有適合歌曲和腳本，天時地利人和都缺一角，但〈當你和心跳一起出現〉曲完成時，Justin剛好出現在蕭亞軒身邊，讓她再次擁有被呵護的感覺。

蕭亞軒過去曾和吳彥祖合作MV〈他和她的故事〉，她說「印象深刻是吳彥祖不計較酬勞、也不計較戲份，只提出兩人要穿很配得來的情人裝，在我單獨入鏡時，他會站在導演與攝影機旁讓我更入戲、笑得更美。」

蕭亞軒新歌〈當你和心跳一起出現〉MV中和男友黃皓合體，兩人互動自然又甜蜜。（經紀公司提供）

此次拍攝新歌MV前，蕭亞軒也特地找和吳彥祖合作片段讓黃皓參考學習，「我期許他走得更帥氣，也告訴他還有很多東西要學習」，蕭亞軒給予黃皓滿滿讚賞與期許，「他是渾然天成的藝人，只要有很專業的人在旁邊協助他，他ㄧ定會很快發光發熱」，也透露接下來兩人會有更多合作。〈當你和心跳一起出現〉MV將於聖誕節前推出。

(中時 )