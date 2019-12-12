前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」因違法擅自占用設置地下貨櫃，最高法院今依違反水土保持法將他判囚1年2月定讞、已通知檢方啟動防逃。

前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿、陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，都獲判無罪確定。

(中時 )