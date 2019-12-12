七七行館違反水保法 劉政池判囚1年2月定讞 16:462019/12/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 七七行館違反水保法劉政池判囚1年2月定讞（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」因違法擅自占用設置地下貨櫃，最高法院今依違反水土保持法將他判囚1年2月定讞、已通知檢方啟動防逃。 前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿、陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，都獲判無罪確定。 (中時 ) #七七行館 #違建案 #劉政鴻 #胞弟 #要入牢 #定讞 #2月 #陽明山 #建管 #水保法 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐志榮成立頭份競總 馬、張現身拉抬選情 16:232019/12/08 政治 印尼漁工殺同鄉海拋餵魚 輕判13年 11:112019/12/09 社會 買毒糾紛駕車撞死藥頭 毒蟲遭判7年2月 18:552019/12/10 社會 「皇翔中山」捷運辦公大樓 延標至明年2月 14:392019/12/11 財經 民進黨五連霸議員潘淑真買票賄選 判當選無效定讞 18:272019/12/11 政治 雲林2議員涉亂倒廢棄物牟利 判刑定讞檢防逃 11:252019/12/12 社會 社會熱門新聞 原因曝光！國中女墜亡 疑似因為手機 - 社會 張綱維遭爆綠營高層助貸款 地下錢莊欠鉅額 - 社會 「我殺了你媽媽」 彰化男失蹤近月曝屍台南鄉間 - 社會 14歲女懷孕遭校方趕人 7年後威風從大學畢業 - 社會 小兵收假拒回營 長官延假又接送換得他怒燒寢室 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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