樹德科大流行設計系畢業展12日舉行「Shape of Water」走秀與記者會，學生展出動態與靜態作品，系主任郭哲賓說，希望透過這場畢業展，讓社會各界看到學生的才華。

為了這場畢業展，學生都很用心，幾個月前就開始準備，郭哲賓表示，活動結合走秀，學生利用空檔時間在校園內自主練習，相當認真。

樹德科大流行設計系第19屆「Shape of Water」將於12月28日在義大世界皇家劇院登場。今年主題意喻水包容萬物，是生命的起源，無論何時何地，總是改變自己的形態不斷尋找出路，期待步出校門的學生遇到阻礙，總是慢慢蓄積力量，並突破再出發。

在作品中可看見學生的巧思，像是《讀冊讀冊愈讀愈坼》（台語，指書讀愈多愈感挫折），主題發想來自新時代學子對教育體制的省思與控訴。模特兒身上的大書包象徵沉重的壓力，採用多款式皮革包搭配，整體呈現背負學業重擔及學業壓榨的心情。

至於《惜惜ㄟ厝》，設計靈感出自老屋記憶與斑駁牆面交錯重疊，以台灣60年代至70年代的建築為發想，並與現代的老屋翻新做連結，強調民眾之間因建築空間所產生的情感，因歲月斑駁的牆面成為獨特色彩。

(旺報 )