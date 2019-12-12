日前曾傳出財務危機可能被停牌的香港航空在獲得融資後，營運危機仍未全部解除，公司還傳出可能進行裁員。國泰航空對此表示，倘若香港航空迫不得已需要裁員，國泰將願意接收部分機師。

香港《信報》報道，國泰航空營運部主管Chris Kempis向《南華早報》指出，集團正在招募機師及機組人員以便將來擴張，而最近數週與港航管理團隊進行了聯繫，並且獲得正面回應。

Kempis續稱，國泰與港航管理層而非機師進行了直接溝通，對方表明如果裁員，將會對這個提議感興趣，幸而目前還未發生此情況。

港航目前陷入財務危機，空運牌照局要求港航於上周六或之前達到兩項新附加條件，否則遭「釘牌」。在限期當日，牌照局表示，審覈了港航所提交的資料，港航已提升其現金至該局訂定的水平，並承諾持續保持有關水平，因此決定暫時不對港航作進一步行動。

(中時電子報)