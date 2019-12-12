高以翔上月27日在寧波拍攝節目《追我吧》不幸心源性猝死，享年35歲，15日家屬將為他舉行告別式。而微博上對浙江衛視的批評仍未平，今(12日)更流出一段疑是現場觀眾受訪的音檔，還有高以翔接受CPR的30秒影片，該人透露從高以翔倒下到醫護人員出現至少有5分鐘的空檔，「肯定是沒有所謂一倒下來及時救援」。

浙江衛視總監林湧日前開腔為高以翔事件致歉，也還原事發經過，稱高以翔當天凌晨1時30分52秒倒下，工作人員發現後，再過了1分46秒，現場待命的急救人員抵達並進行搶救。對此，疑似參加錄影的觀眾受訪音檔流出，對方表示當天是有人先喊高以翔不對勁、翻白眼，嘉賓在螢幕上看到高以翔特寫便跑出去，而現場導演隨即切掉高以翔的畫面。

知情人說，但導演沒關掉麥克風，他們聽到有嘉賓非常著急喊著「跑快一點」，「從高以翔倒下，嘉賓發現、嘉賓出去，然後醫護人員來，我覺得這中間5分鐘肯定是有的，肯定是沒有所謂一倒下來及時救援，不存在的」，他也透露攝影師在高以翔倒下後仍在拍攝，「不然嘉賓是看不見的」。

被問救護車何時出現？知情人說應該是高以翔被施CPR約10或7、8分鐘後，他指有人當時坐的離主持人很近，華少一開始可能為了安撫大家，說高以翔醒了，但送醫後又說狀態不對，希望大家為他祈禱，此時華少眼眶泛淚。

又問拍攝過程中是否有人說就算出現狀況，跑吐血了也要拍？知情人說：「這是我們那邊攝像說的，可能覺得他也沒什麼惡意，節目強度非常大，之前暈倒、吸氧都有情況，攝像和場務可能以為也只是一種情況，就是說攝像也不容易，反正我們跑吐血了也要拍」，而對此音檔的真偽，浙江衛視暫無回應。

(中時電子報)