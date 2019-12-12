遠東航空無預警停業！副總哽咽：今早才知道

圖為12日準備從台北松山機場飛往澎湖馬公的遠航MD-80班機。（張鎧乙攝）

圖為12日準備從台北松山機場飛往金門的遠航MD-80班機。（張鎧乙攝）

圖為遠航地勤人員12日在台北松山機場櫃臺忙著處理民眾退票事宜。（張鎧乙攝）

圖為遠航地勤人員12日在台北松山機場櫃臺收拾辦公用品。（張鎧乙攝）

遠東航空12日在網站公告，由於公司長期營運虧損資金籌措困難，將於13日起停止一切飛航營運，遠航副總黃育祺面對各界詢問時表示「代表公司向大家致歉」，旅行公會全聯會理事長蕭博仁更透露，黃育祺接到他的電話後，只說：「孤臣無力可回天，對不起大家。」這樣的回答似乎坐實外界傳聞，至於遠航董事長兼總經理張綱維，則是人間蒸發，手機均轉語音信箱。

(中時 )