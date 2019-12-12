遠航13日起停飛 董事長失聯中 17:032019/12/12 中時 張鎧乙 、 蔡孟哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為12日降落台北松山機場的遠航ATR-72班機。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空無預警停業！副總哽咽：今早才知道 圖為12日準備從台北松山機場飛往澎湖馬公的遠航MD-80班機。（張鎧乙攝） 圖為12日準備從台北松山機場飛往金門的遠航MD-80班機。（張鎧乙攝） 圖為遠航地勤人員12日在台北松山機場櫃臺忙著處理民眾退票事宜。（張鎧乙攝） 圖為遠航地勤人員12日在台北松山機場櫃臺收拾辦公用品。（張鎧乙攝） 遠東航空12日在網站公告，由於公司長期營運虧損資金籌措困難，將於13日起停止一切飛航營運，遠航副總黃育祺面對各界詢問時表示「代表公司向大家致歉」，旅行公會全聯會理事長蕭博仁更透露，黃育祺接到他的電話後，只說：「孤臣無力可回天，對不起大家。」這樣的回答似乎坐實外界傳聞，至於遠航董事長兼總經理張綱維，則是人間蒸發，手機均轉語音信箱。 (中時 ) #遠航 #公司 #營運 #董事長 #孤臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 董事長藝人少龍 首創歌聲做公益 04:092019/12/10 焦點新聞 推動危老都更 唐璽建設創佳績 04:102019/12/10 投資理財 《熱門族群》旺宏樂看明年Flash市況，記憶體股歡慶 11:422019/12/10 財經 凱基證券總座異動 副董事長Osama S. Abbasi接任 15:102019/12/10 財經 《金融股》凱基證券總座異動，由副董事長Osama Abbasi接任 16:312019/12/10 財經 傳產多增加持股 電子逢高賣 04:102019/12/11 證券．權證 17年不停歇參與國泰世華銀大樹計畫 永紡攜英紡捐逾7萬件外套助偏鄉 04:102019/12/11 產業特刊 尹崇堯掌南山人壽？今揭曉 04:102019/12/12 財經要聞 《產業》施振榮再披戰袍，任「科文(又又)融」董事長 16:482019/12/12 財經 36歲太年輕！尹衍樑愛兒接南山董座 金管會不准 16:492019/12/12 財經 政治熱門新聞 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 最新民調 宣稱支持蔡的挺韓潛在選民找到了！ - 政治 毛毛der！彭文正驚爆：選前蔡論文門將有大動作 - 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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