▲南投縣議會考察團一行，在清境高空觀景步道感受當地景觀之美。（楊樹煌攝）

南投縣議會今12日安排清境高空觀景步道考察行程，縣長林明溱率觀光、財政及工務等各處室主管到場陪同，議員們在參觀後，對高空景觀步道才營運兩年，不僅成本回收，還為縣庫注入千餘萬元收益，並帶動清境地區的觀光與發展，無不肯定縣府打造觀光新亮點的用心與成效。

林縣長指出，縣府2年多來投資7千多萬元打造完成1、2期清境高空觀景步道，光是門票清潔費收入已超過8千餘萬元，不僅成本已回收且持續增加盈餘中，尤對清境地區的觀光榮景大有助益，遊客紛至沓來，人潮也帶進錢財，讓業者收益大增，證實這項觀光建設投資正確，並讓清境觀光持續成長。

林縣長並也感謝清境農場提供土地，讓縣府可順利完成全世界最長的高空觀景步道，未來縣府將再針對鄰近的合歡山暗空公園，投資興設天文台，提供遊客完善的觀星解說服務。

屆時，白天遊客可到清境觀賞綿羊秀、暢遊高空觀景步道，夜間可前往國際認證的合歡山暗空公園欣賞星空美景，將讓清境成為最具國際觀光魅力的觀光勝地，世界各地遊客到台灣必遊之地，同時提高台灣國際地位與知名度。

縣議會考察團一行，先在國民賓館聽取林縣長及縣府團隊簡報，隨後實地從青青草原的北端入口進入，實地體驗長逾1.6公里的清境高空步道美景，縣長和議員們在步道中，沿路談笑風生，除享受清境高山藍天美景，並在冬陽及和煦山風吹拂下，感受清境的清新與美好。

仁愛鄉縣議員廖文賢指出，清境高空觀景步道不僅增加在地原住民就業機會，並帶動清境及霧社周邊地區觀光繁榮，林縣長的用心，確是值得肯定。

(中時 )