錠嵂為協助第一線業務同仁，提供更快速簡便的保單健診服務，開發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，成為首家開發出此套系統的保險業者，未來錠嵂業務員使用此套系統，將可快速為保戶提供保單健診服務。

錠嵂表示，「錠嵂AI智能保單健診系統」與專長於人工智慧產壽險解決方案的「洽吧智能股份有限公司」攜手合作，採用先進的OCR辨識技術，搭配由保險及資訊技術專家成立的「昇華科技股份有限公司」提供雲端險種資料庫，結合行動載具普遍的使用習慣，直接拍下保單首頁，只需要數分鐘的時間，就可以了解保戶現有保障額度，幫助業務員即時進行診斷，並提供保戶建議，大幅減少過往需往返溝通的大量時間，提升服務效率。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不一定能夠因應支付新醫療技術費用，例如：達文西手術動輒需自費10多萬元，部份以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。因此，民眾更應該定期進行保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

趙惠仙表示，錠嵂被籲為保經業的精品，擁有業界所沒有的完整行政支援系統，此次開發的「錠嵂AI智能保單健診系統」，運用OCR辨識系統，僅需拍下保戶擁有的各家保單投保內容首頁，透過人工智慧系統自系統資料庫抓出對應的保單商品資料，比對判斷辨識，即可在數分鐘內（視保戶擁有的保單數多寡），匯整出保戶現有保障的全面概況，業務同仁能進一步給與診斷及建議。

錠嵂表示，「錠嵂AI智能保單健診系統」的目標，是希望在不久的將來，保戶可以藉由科技技術的進步，能自己定期做保單健診，提高保險的透明度，加強保戶與業務員之間的信任感。錠嵂一開始就採取四個階段的開發進程，第一階段先與數十位開發者小規模協作開發，第二階段擴大內部招募300多位優先使用者加入體驗回饋，第三階段也就是目前開放階段，進一步對全錠嵂超過2000位業務員開放使用，最後第四階段，則是不斷進行機器學習的優化，往未來開放保戶也能夠使用的最終目標邁進。

(時報資訊)