平均單價高的運動盤出貨比例提升，加上新舊客戶訂單量增加，聚陽（1477）12日公告，自結11月稅前淨利新台幣1.28億元，年增27.6％，累計前11月稅前淨利22.97億元，換算每股稅前淨利10.45元。

第4季為聚陽傳統出貨淡季，不過，受惠客戶新品鋪貨上市拉抬，11月營收20.77億元，年成長28.6％，也讓聚陽累計前11月的合併營收249.13億元、年成長14.88％。

聚陽近幾年來積極調整產品結構，朝運動盤訂單增加，過去二、三年，運動盤出貨比例都以幾個百分點在增加，今年運動盤的比例預期可提高到25～30％間。

聚陽表示，運動盤服飾的平均單價，基本上都比流行盤高，今年在運動盤出貨比例提升之下，前三季營業毛利率已重新回到20％以上、達20.34％，比去年同期提升了近1個多百分點。

聚陽依目前手中訂單類別分析，預期，明年運動盤的出貨比例還會提升。

明年的營運前景，聚陽指出，以手中訂單能見度來看，明年新客戶約四至六名，這對明年上半年營運成長有正向推動。此外，印尼兩座新工廠2020年可投產，預估新增產能至少成長一成，對激勵整體營運上揚，也有加分的效果。

在預期新舊客戶訂單增加、高毛利的運動盤出貨比例持續提升、印尼新廠投產下，聚陽認為，2020年的營運應仍可維持正向成長軌道。

(工商 )