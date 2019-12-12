國人平均餘命不斷延長，最需要醫療基金時，醫療險保單期限卻已到期。富邦人壽12日表示，過去銷售的實支實付醫療險往往只保障到75到80歲，但國人平均餘命已達80.7歲，女性更達84歲，將出現保障缺口，富邦人壽即推出可延長到110歲的實支實付附約，並是業界獨創每10年保額增加10％，最高可增加一倍保額。

富邦人壽指出，其實支實付有效契約保戶有90多萬人，都可以選擇附加這張實支實付附約，可以選擇從75、76、81歲開始提供實支實付的醫療保障，可將保障延長到110歲。

根據內政部的統計，到2018年國人平均餘命已延長到80.7歲，男性為77.5歲，女性是84歲。且據壽險業統計，國人平均餘命延長的同時，生命的最後幾年都是不健康餘命，平均長達10年，需要高額的醫療費用。

富邦人壽指出，健保制度雖提供民眾基本醫療保障，但不少醫材仍需要需自行負擔，據衛福部2017年國民醫療保健支出分析，國人平均每人醫療保健支出（NHE）為47,860元，其中近四成是家庭自付，比10年前成長30.5％，且50歲以上的平均每人醫療支出增加幅度較大。

富邦人壽也統計其65歲以上保戶醫療險理賠支出顯示，「雜費」項目總金額最多，但每件平均理賠金額以「手術費」最高，另外在理賠件數部分則以「住院醫療」（含日額型及實支實付型病房費）最多，針對國人這些醫療缺口，富邦人壽推出新的實支實付醫療險附約，最長可保障到110歲，且每10年增加保額10％，可支應老年時增加的醫療費用，富邦人壽預估這張保單會是2020年的風雲保單。

富邦人壽列舉此保單的四大特色，即一是可用現有有效契約或新契約搭配，無縫接軌延長保障；二是每10年保額增值10％，最高增加到100％，比經濟成長率還高；三是雖為醫療險附約，但保費固定，不隨年齡遞增，保戶可選10年、20年或歲滿期繳費，還有用不到可領回的保本機制；四保障涵蓋門診手術，重大器官移植給付加倍。

(工商 )