台北市不動產仲介公會今（12日）舉辦年終記者會，理事長黃文雄表示，今年房市呈現「二弱一強」，真豪宅表現不如預期，全年成交可能不到200戶；店面產品成過街老鼠、人人喊打；辦公樓則是大翻身，成為搶手貨。不過2020年仍看不到「新的變數」，仍會延續量增價穩的格局。

黃文雄表示，台北市今年1億元以上的真豪宅成交戶數，目前僅有126戶，全年成交可能不及200戶，將是近五年來最少的一年，與市場預期有落差，即使很多回流台商實力強，但豪宅客還在等最適當的價位才會出手。

受到電商及百貨夾擊，很多商圈店面乏人問津，不過只要租金及售價有適時回落，精華地段店面還是不會寂寞。

今年商辦大翻身，是商仲業者大豐收的一年，台商回流不只找廠房，也會找門面更佳的辦公大樓，台北市相對較低的辦公室成本及高素質人力，預期在未來五年內，辦公大樓都會是市場的搶手貨。

台北市房仲公會公關主委張欣民表示，台灣意外成為中美貿易戰受惠國、港人來台與台股「萬一」的財富效應，帶動全台房市交易量成長，2020年最大的變數是政黨是否輪替，不過往年因政黨輪替對房市並未帶來大變化，主要二黨候選人也多未著墨住宅政策，加上沒有過去大量投資買盤挹注，預期房市走勢仍是走基本盤。

不過台北市房市交易量在2006年達到高峰的6.9萬棟後，即逐年下滑，下滑時間點比其他都會更早，2016年房地合一稅實施時僅剩2.15萬棟，大約只有高峰時的三分之一，今年台北市的交易量年增率約僅2％，在六都中敬陪末座，主要原因還是房價偏高，而這波房市榮景，房價漲幅更大，中產階級更難入手台北市的房屋。

(工商 )