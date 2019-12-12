移轉訂價是企業進行全球化佈局所應注意的最重要租稅課題之一，近年來跨國企業面臨最具挑戰性的問題即為如何同時有效益地管理關稅與移轉訂價所帶來的雙重風險。

為確保關係企業利潤符合常規並負擔合理稅負，財政部於今年11月15日發布核釋關係企業間進行交易，符合一定要件者，於會計年度結束前得進行一次性移轉訂價調整規定，並說明所連動之其他稅務影響與稅務處理方式，自2020年1月1日起實施。其中涉及跨境有形資產移轉之受控交易，關務署將於近期公告海關配合會計年度一次性移轉訂價核定完稅價格作業要點。

財團法人安侯建業教育基金會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今（12）日舉辦「一次性移轉訂價調整新規定」研討會。安侯建業會計師事務所指出，未來營利事業若符合函釋規定，稽徵機關將予以認定一次性移轉訂價調整結果，減少跨國集團重複課稅風險。

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