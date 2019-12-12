八三夭甫結束「想見你 想見你 想見你」小巨蛋演唱會，12月赴泰國參加東南亞最大戶外音樂節「大山音樂節」，和泰國天團Sweet Mullet合作，獻出泰文歌處女秀，雖語言不通，主唱阿璞特地練當地高中熱音社流行的搖滾high歌，展現滿滿誠意，台下樂迷更瘋狂甩頭大合唱，全場嗨到最高點。

八三夭登上東南亞最大戶外音樂節演出。（JUSTLIVE 就是現場提供）

八三夭與泰國天團Sweet Mullet搖滾共演，嗨翻泰國大山音樂節。（JUSTLIVE 就是現場提供）

到了泰國八三夭也趁機展開「觀光客模式」，演出結束隔天一早衝恰圖恰市集，以搜刮平價又有設計感的高CP值紀念品，有人則是不忘參拜曼谷大佛。此外最有名的泰式按摩，更讓所有團員超興奮，從早到晚都按摩，只有鼓手阿電「泰」敏感，因怕被搔癢而寧願選擇落單。

八三夭頻頻登上世界級舞台，許願前進美國科切拉Coachella音樂節。（JUSTLIVE 就是現場提供）

八三夭赴泰國音樂節演出後，不忘逛夜市、享受泰式按摩。（JUSTLIVE 就是現場提供）

2019年八三夭不僅赴日本夏日音速音樂節「Summer Sonic」、貢寮海洋音樂季等演出，今年也二度攻蛋，並推出三首新單曲，其中和A-Lin合作的〈來互相傷害〉MV上線不到3個月已有近兩百萬點閱，八三夭期許明年有機會站上更多世界級舞台，像是日本的富士搖滾音樂祭（Fuji Rock Festival）或美國科切拉音樂節（Coachella），近期創作能量爆發的阿璞也預告，12月將會在推出一首全新單曲。

(中時 )