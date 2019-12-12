南山人壽因新系統「境界」寫下金管會史上最重罰單，和「首位由金管會主委面試的董座」兩項紀錄，金管會先是在9月17日重罰3000萬元新台幣，也下令前董座杜英宗停職2年，由尹衍樑36歲的兒子尹崇堯接手代理董事長，在金管會2個多月面試，金管會12日正式宣布，由於尹崇堯年紀較輕及專業資格等問題有待提升，決定請南山重新考量人選。

金融史上首位由金管會主委親自面試的壽險公司董事長，結果也史上首見。保險局長施瓊華12日將親自宣布尹崇堯因經驗不足，且南山人壽規模又龐大，事關數百萬保戶權益，因此代理董事長人選「緩議」，也就是沒有通過，要求南山人壽重新考量代理董事長人選，最好能具有足夠的保險業資歷與經驗。

總資產4.8兆元、為國內第二大壽險公司的南山人壽，今年因為其新資訊系統「境界」一直出現瑕疵，在收取保費、計算理賠金、保戶資料等項目上一直出問題，其舊的資訊系統又已在2018年9月就停用，難以恢復雙軌運行，金管會9月17日以南山人壽更換資訊系統的決策有諸多疏失，重罰3千萬元，並將董事長杜英宗停職2年。

南山人壽董事會9月19日通過由大股東尹衍樑之子、現任南山董事及董事長特助尹崇堯代理董事長。

尹崇堯是2016年就出任南山人壽董事，南山人壽推舉尹崇堯的理由是其出任南山董事至今已滿三年，董事也是符合保險工作資歷的一部分，同時尹崇堯是董事長特助兼南山人壽協理，曾在商品部、精算部及客服部歷練，這三大部分都是壽險業主要核心業務，且許多跨部門會議，尹崇堯都有參加，極低調地認真學習。

施瓊華表示，尹崇堯在保險專業能力及經營經驗下，仍有待進一步歷練及累積經驗，因此要求南山人壽重推人選，但尹崇堯代理期間作的決定，仍是有效，不准其代理董事長後，尹崇堯仍是南山人壽董事。

(中時電子報)