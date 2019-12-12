遠東航空無預警停飛，董座張綱維早已人間蒸發，引發軒然大波，對此民航局今(12日)下午4點半召開記者會，譴責張綱維不負責任，除了重罰遠航300萬外，張綱維本人也恐將面臨3年有期徒刑、可易科罰金2億元。

民航局副局長方志文表示，近期發現遠航資金流動性不足，全賴董事長張綱維個人持續挹注，昨(11日)發現銀行融資部分，遠航未能如期繳款，要求遠航今天說明，遠航則回應已經無法聯繫張綱維，手機也關機，缺少資金挹注，將在明天暫時停業。

方志文說，除了要求遠航應全力處理旅客問題外，更表示依照民航法第48條規定，航空業欲停業時，應先向民航局提出申請，經由交通部核准，始得於60天後停業，若遠航明天就停業，嚴重損害公眾利益，將依航空法112條進行懲處，最重可處300萬罰鍰並廢除營業執照，同時也將董座張綱維移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑，併科新台幣2億元罰金。

(中時電子報)