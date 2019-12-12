陸委會今日下午召開例行記者會，發言人邱垂正針對《反滲透法》草案再次進行說明，國民黨黨團在10日召開公聽會，質疑該草案對「滲透對象」定義模糊不清；且對滲透來源間接指示、委託、資助也都可能在不知情的情況下成為「境外威脅勢力」。

邱垂正強調，《反滲透法》草案都是依據現行法規，進一步立法以補上規範的不足，特別把在地協力者規範進來。他並舉例，目前根據遊說法，禁止進外勢力進行遊說，但沒有任何罰則，《反滲透法》則可補足規範上的不足。另一方面，該草案也將提高選罷法、集遊法之罰則。

針對「滲透對象」的定義不明的疑慮，邱垂正說，在現行的法治對於境外敵對勢力的定義都有明確規範，《反滲透法》是依現行法律為基礎下去訂定，不會有解釋或適用上的疑慮。

另外，反滲透法訂定的處罰構成要件，必須要有滲透、不法的行為，加上主觀意願上的「故意」犯行，才有可能觸犯該條例，並不會有「政治思想犯」的可能。

(中時 )