有別於河床劇團過去多搭配大型的舞台裝置，此次著重以演員及舞者的肢體建構出與生活迴異的嶄新世界，劇情抽象而暗黑氛圍濃厚。(河床劇團提供／王寶兒台北傳真)

郭文泰認為，表演中難以捉摸的橋段，就如人生一般難以預警，越是能接受突如其來的變化，越能靠近人生。(河床劇團提供／王寶兒台北傳真)

朦朧無眠夜，腦中的狂想披著現實世界的外皮，下一步的劇情卻永遠毫無預警。河床劇團作品《無眠夜的微光》，從好萊塢配樂大師漢斯．季默為電影《星際效應》所作的音樂發想，結合舞者、演員具體展現音樂的生命，讓本是電影陪襯的配樂成了主角，也讓觀眾彷彿陷入了漆黑的夜晚中，從表演身上找到了一絲微光。

河床劇團藝術總監、導演郭文泰表示，配樂的有趣之處在於展現了不同的生活，如一般人的日常生活配樂，可能充斥著刷牙、跑步、交通的聲音。而漢斯所創造的配樂，卻展現了不一樣的高潮節奏，且總是圍繞著特定的主題，留給聽眾空間的同時，卻給了很多豐富的節奏變化，「這也是第一次依據一張唱片做為作品的出發點，跟過往的作品很不一樣。」

有別於河床劇團過去多搭配大型的舞台裝置，此次著重以演員及舞者的肢體建構出與生活迴異的嶄新世界，劇情抽象而暗黑氛圍濃厚。郭文泰認為，從舞者緩慢的動作中，可以感受到肢體傳達的能量，「像是太極一樣，每個舞者的身體都為表演帶來新的質感跟元素，並為畫面帶來不同的可能性。」

《無眠夜的微光》名稱源自於郭文泰的生活體悟，身邊許多人都面臨著失眠的困擾，需要吃藥助眠，白天的生活也連帶地不正常，這些失眠者的無眠夜也彷彿對應了世界情勢，充斥著壓抑的氛圍，盼望在夜裡迎來晨曦的微光。

郭文泰透露，失眠者在輾轉反側的夜裡，腦海容易浮現各種畫面，這些畫面也許正常，但卻也能夠毫無預警，一如表演中的演員走了幾步，身上的衣服便隨之脫落，「這也像是現實一樣，你無法得知會有槍戰、大橋會崩裂，越是能夠接受生活中的無預警，你就越能夠靠近人生。」

河床劇團成團21年，以意象劇場廣為人知。郭文泰分享，堅持做意象劇場，便是期望在吵架吃飯忙碌以外的生活，為觀眾營造出跟日常生活不一樣的氣氛跟節奏，讓觀眾感受到作品彷彿是個有生命的藝術品，或是流動的一幅畫，「我們太依賴語言與邏輯，我希望能夠用作品去催眠觀眾，刺激出另一個自己。」

《無眠夜的微光》在12月14日至22日，將於國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時 )