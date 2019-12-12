遠航停業，董事長張綱維失聯，張綱維革命戰友、樺福建設離職主管表示，張就是太好強，才導致如今無法收拾的地步！

他指出，其實樺福建設幾個聯開案都賺錢，民國90幾年時，樺福還曾躋身北台灣推案前十大建商，即使位於號稱新北市「八掛山」小坪頂推出「環遊郡」後續曾委託商仲拍賣餘屋，但仍賺錢，且山上很多資產後來也陸續變現，拿去補遠航財務虧損。

協助張綱維一起在房地產闖出一片天的他指出，曾向張綱維建議「較不懂得航空觀光，在遠航遲遲不無賺錢下，應斷尾求生」，但張太好強，不想低頭，屢走偏鋒，且在相關資產出售獲利又不斷拿來填補遠航財務黑洞，雖然在樺福工作多年，但在張不聽勸下，他最後還是選擇離職。

對故宮南院、廣慈博愛院等BOT案先後解約，他表示，主要環評沒過，協商又有歧見，才會解約，故宮南院先完工的停車場與餐飲一開始還有賺錢。他認為，壓垮樺福集團主要問題，遠航虧損的洞太大才是主因。

業界人士指出，就其了解，張綱維在小坪頂還有資產，並有一棟逾20層樓的大樓興建多年，聽說尚未拿到使照。不過記者致電樺福建設，並無人接聽電話。

(中時 )