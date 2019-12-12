國民黨總統候選人韓國瑜呼籲「唯一支持蔡英文」後，最新民調出爐，此次表態支持蔡的選民，有6.1％在2016投給國民黨總統候選人朱立倫、1.8％則投給親民黨候選人宋楚瑜。這兩個族群最有可能是韓國瑜的支持者。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，蔡英文以支持度46.6％大幅領先韓國瑜的24.5％，親民黨宋楚瑜則為7.2％。

該民調也問受訪者在2016年總統選舉投給誰，從交叉分析發現，此次表態支持蔡的選民中，有6.1％在2016投給國民黨總統候選人朱立倫、1.8％則投給親民黨候選人宋楚瑜。而這兩個族群最有可能是韓國瑜的支持者，卻在民調中宣稱支持蔡。因此將這兩族群的支持度，從蔡的支持度中扣除，並加在韓的支持度上，調整後蔡的民調為42.9％、韓28.1％，兩人差距變為14.8％。

該民調是在12月4日至8日以「手機簡訊」進行調查，對象為台閩地區年滿20歲以上民眾；調查回收有效樣本數為2815份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.85％。

(中時電子報)