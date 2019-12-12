蔡英文總統日前宣布研議成立數位發展部，行政院副院長陳其邁下午出席傑出科技貢獻獎頒獎活動受訪時說，明年就會做組織的調整，推動數位部會，提升台灣的數位競爭力。

陳其邁說，成立數位部會對於台灣數位轉型，尤其建立智慧政府及相關智慧應用服務非常重要，其中因會涉及跨部會協調跟政策工具整合，假如在中央能成立一個數位發展專責機構，對於未來數位轉型會加大力道，所以明年會來做組織的調整，讓數位競爭力能提升。由於現在要改舉，應該會在選後，把各部會組織功能有些重疊或有要協調的部分全力來處理。

另外，針對罷韓遊行，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲民進黨不要用遊覽車載外縣市民眾湊數。行政院副院長陳其邁說，這是很奇怪的事情，集會遊行是憲法保障的權力，尤其民主是嘉年華，人民有選舉及罷免權，這些都是人民權力的表達，應該要以平常心來看，高雄不分藍綠都歡迎大家來旅遊走走看看，這是很正常的。

他並說，去年選舉時高雄也有外地來的旅客，不管支持韓或支持他都有， 所以就平常心看待，不用怕東怕西，如臨大敵，好像支持他的才能來，不支持他的就不能來，這是很奇怪的事情。

(中時 )