台北商辦熱！政府公部門招商招標案也躍居大熱門，據仲量聯行12日最新調查，2020年民間投資人參與政府公部門招商案，熱度將持續升溫，至少上千億元。

仲量聯行12日調查指出，台北商辦的空置率已降到低於3％，創多年來新低。在商辦供給短缺、租賃需求強勁及土地取得有限的環境下，國內投資人也開始把視線轉移政府土開招商案件。

仲量聯行調查指出，2020年即將公告招商的公辦都更、捷運聯開、設定地上權等3大類，將會是明年備受市場關注的焦點。

仲量聯行副總經理侯文信表示，2019年政府推出的招商案屢傳捷報，截至目前預計累積投資金額超過1,500億，包括「台北車站C1D1聯開案」約600億、「松江南京」及「信義區行政中心」地上權案。

展望2020年，雙北都會區政府大型招商案至少12案，可分為3大類，包括公辦都更400億、捷運聯開60億、設定地上權600億，總投規模上看千億。

(工商 )