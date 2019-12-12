中天電視及17Media合作的Live益智節目《金牌17Q》11日錄影由沈玉琳、巴鈺聯手主持，邀請中天電視人氣主播—麥玉潔、許甫、簡至豪、林嘉源擔任節目來賓。一開場沈玉琳就用「三高」高顏值、高學歷、高專業介紹4位主播出場，他還笑稱：「上天真的不公平，怎麼會有人集這麼多優點於一身？像我就只有一個優點就是帥，除了帥我一無所有。」巴鈺在一旁聽了傻眼直呼：「你的帥隱藏的好好喔！」

第一階段的人氣比拚由氣質美女主播麥玉潔勝出，快速連答2題後，麥玉潔的第3題題目為「迪士尼公主中誰的年紀最小」，沈玉琳表示：「平常我都會拿到答案，但今天沒有，因為製作單位認為今天是主播來上節目，也認為我的學識涵養跟他們不相上下，我是真的不知道答案，可以跟你一起分析一下。」沒想到他只分析出：「白雪公主看起來大大的、小美人魚感覺小小的。」最後麥玉潔還是靠自己的直覺順利答對，原來年紀最小的是14歲的白雪公主，第一棒就旗開得勝連對4題，再加上人氣王可以獎金加倍，麥玉潔成功帶領參與線上答題觀眾拿到2萬獎金。

麥玉潔擔任《金牌17Q》節目來賓。（中天提供）

第二位上場的是幽默機智的暖男主播簡至豪，在拉票階段時沈玉琳頻頻忘記讓男主播拉票，讓簡至豪指著沈玉琳問：「你為什麼要排斥我？是不是因為我比你帥？」知道簡至豪是從台藝大戲劇系畢業，沈玉琳和巴鈺現場對他進行演技大考驗。第三位上場的主播林嘉源一路闖關來到關鍵第四題「中國歷史中第一位品嘗巧克力的人是誰」，林嘉源一開始猜對答案是「康熙」，但又考量應該不會這麼簡單，決定選「秦始皇」，最後止步於3題，但林嘉源事後笑稱，「改答案都是為了節目效果啦！」

許甫則表示主播老婆也曾參加友台益智節目拿下高額獎金，他有自信一定也能表現優異，一上場便迅速連答3題，只差時間不夠，否則肯定也是全壘打。《金牌17Q》每周一至周三晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )