全台灣LINE的使用人數超過2100萬人，每個人都想要在LINE當中擁有最好的體驗！因此，套用主題（theme）來讓畫面更賞心悅目，不少消費者的選擇！LINE今（12）日又推出了免費主題試用活動，主角是超人氣的Hello Kitty，Kitty迷千萬不可錯過這難得體驗的機會！

LINE 今日公布，凡加入「LINE貼圖最前線」官方帳號，就可以在台灣時間 2019 年 12 月 19 日 9:59 前下載試用，試用期限為下載後「3天」，比過去只提供 24 小時(1天)的試用期更久，能夠讓使用者更完整的體驗主題的風格。本次提供免費使用的主題為「Hello Kitty（復古漫畫篇））」，整體採用復古基調，再加上遍佈各處的可愛Hello Kitty，肯定讓不少死忠Kitty都覺得充滿回憶，想起了自己與Kitty之間的點點滴滴。

LINE「Hello Kitty（復古漫畫篇）」主題參考圖。（摘自LINE Store)

需要留意的是，在免費主題試用期限到期後，LINE 自動套用回基本主題。根據 LINE 官方說明，由於系統的限制，主題的部分畫面設計可能因所使用的LINE版本及裝置機型而異，自LINE 9.12.0版本起，部分頁面與功能按鍵只能呈現系統預設的圖示。iOS裝置在套用主題後，LINE的啟動畫面仍將維持預設的綠色畫面。此外，使用舊版本的LINE或部分作業系統時，有可能無法成功購買主題，還請使用者留意。

(中時電子報)